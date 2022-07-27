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АНАЛІТИКА

Долар слабшає 27 липня на загальноринковому оптимізмі

14:33 27.07.2022 |

Фінанси

 

Курси євро та єни до долара в середу вдень збільшуються на покращенні ринкових настроїв, свідчать дані торгів.

Станом на 13:16 EET курс євро до долара збільшується до 1,0139 долара з рівня минулого закриття в 1,0114 долара; курс долара до єни знижується в той же час до 136,56 єни з 136,91 єни. А індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зменшується на 0,22% до 106,95 пункту.

Популярність більш "надійного" долара в середу на ринках знижується, оскільки спостерігаються оптимістичні настрої після того, як фінансові результати таких компаній, як Microsoft і Alphabet, виявилися кращими за прогнози аналітиків. У плюсі ​​торгуються європейські фондові ринки, ф'ючерси на індекси США також зростають.

"Сильні" звіти техгігантів Microsoft і Alphabet дали новий імпульс ринковим настроям у середу, породивши надії на те, що компанії зможуть впоратися з посиленням кредитно-грошової політики та уповільненням економіки", - сказав агенцію Market Watch аналітик Activ Trades П'єр Вере (Pierre Veyret). .

Динаміка валютного ринку може змінитися після публікації підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Ринок закладає ще одне підвищення облікової ставки регулятора на 75 базових пунктів. Після оприлюднення рішень ФРС відбудеться прес-конференція голови регулятора Джерома Пауелла.
 

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