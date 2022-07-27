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Капіталізація ринку криптовалют впала нижче за $1 трлн
12:13 27.07.2022 |
Сукупна капіталізація ринку криптовалют впала нижче рівня $1 трлн, згідно з CoinMarketCap.
На момент написання показник знаходиться на позначці $983 млрд. При цьому на CoinGecko капіталізація все ще вища за $1 трлн і демонструє зростання на 1,6% за останню добу.
Раніше аналітики Blofin зазначили, що фондовий ринок США дещо знизився, тоді як падіння криптовалюту призупинилося.
"Однак наступний шок, викликаний підвищенням ставки ФРС у липні, не за горами", - додали в Blofin.
Аналітики також вказали на індекс страху та жадібності. На їхню думку, ведмежі настрої на ринку цифрових активів «у міру стабільні».
Передбачається, що на найближчому засіданні Федрезерва підвищить ключову ставку на 75 б.п., до 2,25-2,5%. Наразі показник перебуває на рівні 1,5-1,75%.
У березні 2022 року ФРС вперше з грудня 2018 року підвищила ключову ставку на 25 б.п., до 0,25-0,5%. Тоді біткоїн та S&P 500 продемонстрували зростання.
У травні ФРС підняла діапазон ключової ставки до 0,75-1% річних, ніж здивувала ринки. На цьому фоні ціна першої криптовалюти в моменті подолала рівень $40 000, проте того ж дня опустилася нижче $36 000, що стало початком затяжної корекції.
У червні Федрезерва різко підвищив ключову ставку на 75 б.п., до 1,5-1,75%. Біткоїн, який раніше провалив рівень $30 000 на новинах про прискорення річної інфляції, відреагував зростанням.
Голова Galaxy Digital Майк Новограц припустив, що рецесія на ринку криптовалют триватиме ще близько 18 місяців. На його думку, перші ознаки відновлення індустрія побачить після пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС.
Інвестор Майкл Б'юррі, що передбачила іпотечну кризу 2007 року, спрогнозував продовження падіння ціни біткоїну.
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