НБУ дозволив банкам продавати громадянам у готівковій формі 50% купленої за дату продажу безготівкової валюти

Національний банк України (НБУ) дозволив банкам включати до розрахунку обсягів готівкової інвалюти, яку вони можуть продати громадянам у готівковому сегменті валютного ринку, не лише куплену раніше готівкову валюту, а й половину від купленої у громадян безготівкової валюти за ту саму дату, повідомила пресслужба регулятора в середу.

"Відповідне рішення має збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і зрештою позначитися на послабленні девальваційного тиску", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначено, що додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

Нацбанк наголосив, що продаж усієї валюти здійснюватиметься лише в готівковій формі.

