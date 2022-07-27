ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.07.22

ДБР оприлюднило підозру про держзраду Володимиру Сівковичу. Слідство встановило, що під його патронатом в СБУ діяло шпигунське угрупування, яке кілька років працювало на ворога. У тексті підозри прізвище екс-глави СБУ Івана Баканова ніяк не фігурує.