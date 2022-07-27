Фінансові новини
- |
- 27.07.22
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість золота коливається 27 липня в очікуванні новин від Федрезерва
10:04 27.07.2022 |
Вартість золота в середу вранці трохи коливається напередодні публікації підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.
Станом на 9:15 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на символічні 0,1 долара, або на 0,01%, до 1717,6 долара за тройську унцію. Хвилинами раніше вартість золота демонструвала таке ж слабке зростання. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,06% - до 18,547 долара за унцію.
Як зазначає ринковий аналітик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), думку якого наводить портал Market Watch, котирування золота стабільні до оголошення рішень ФРС через відсутність інших факторів, здатних вплинути на їхню динаміку.
За даними CME Group, більшість аналітиків очікують на підвищення ставки ФРС на 75 базисних пунктів. Також трейдери чекають на виступ голови регулятора Джерома Пауелла в рамках прес-конференції.
Рішення ФРС важливе для ринку золота, зокрема, тим, що ступінь жорсткості політики Федрезерва впливає на курс долара, а його зміцнення, як правило, призводить до здешевлення дорогоцінних металів, і навпаки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий генпрокурор Андрій Костін. «Людина Єрмака» і екскандидат на голову САП
ТОП-НОВИНИ
|Спартц у новому листі Байдену висловлює занепокоєння зосередження влади в руках Єрмака
|«Нафтогаз» повідомив про дефолт за єврооблігаціями через відмову уряду погодити виплати
|Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Азіатські біржі 27 липня закрилися переважно зростанням
|Капіталізація ринку криптовалют впала нижче за $1 трлн
|НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
|НБУ дозволив банкам продавати громадянам у готівковій формі 50% купленої за дату продажу безготівкової валюти
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 26.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.07.22
Бізнес
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего