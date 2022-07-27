Вартість золота коливається 27 липня в очікуванні новин від Федрезерва

Вартість золота в середу вранці трохи коливається напередодні публікації підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 9:15 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на символічні 0,1 долара, або на 0,01%, до 1717,6 долара за тройську унцію. Хвилинами раніше вартість золота демонструвала таке ж слабке зростання. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,06% - до 18,547 долара за унцію.

Як зазначає ринковий аналітик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), думку якого наводить портал Market Watch, котирування золота стабільні до оголошення рішень ФРС через відсутність інших факторів, здатних вплинути на їхню динаміку.

За даними CME Group, більшість аналітиків очікують на підвищення ставки ФРС на 75 базисних пунктів. Також трейдери чекають на виступ голови регулятора Джерома Пауелла в рамках прес-конференції.

Рішення ФРС важливе для ринку золота, зокрема, тим, що ступінь жорсткості політики Федрезерва впливає на курс долара, а його зміцнення, як правило, призводить до здешевлення дорогоцінних металів, і навпаки.