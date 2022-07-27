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АНАЛІТИКА

Фондові індекси АТР 27 липня торгуються різноспрямовано

07:59 27.07.2022 |

Фінанси

 

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу не демонструють єдиної динаміки напередодні публікації рішень Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 7.43 EET індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижується на 0,09%, до 3274,37 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - зростає на 0,14%, до 2190,25 пункту, гонконгський Hang 43%, до 20 607 пунктів. Південнокорейський KOSPI опускається на 0,52% до 2400,47 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 збільшується на 0,11%, до 6814,9 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,4%, до 27742,5 пунктів.

У середу будуть опубліковані рішення ФРС за підсумками чергового засідання, і за даними CME Group більшість аналітиків чекає на підвищення облікової ставки до 2,25-2,5% з 1,5-1,75% після аналогічного підвищення на 75 базисних пунктів у червні. Після оприлюднення рішень ФРС відбудеться прес-конференція голови регулятора Джерома Пауелла.

"ФРС ще навіть не вийшла на нейтральну територію. Для того, щоб її політика пом'якшилася, і для уповільнення зростання цін ще рано", - зазначив менеджер портфеля глобальних облігацій у Janus Henderson Джейсон Інгланд (Jason England), чию думку наводить агентство Блумберг.

Трейдери також оцінюють корпоративну звітність. У вівторок після закриття торгів про свої результати за минулий квартал повідомили Microsoft та Alphabet - акції компаній на передторгах у США дорожчають на 4% та 5% відповідно.
 

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