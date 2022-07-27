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Артур Еш
Американські фондові індекси впали 26 липня, тому що попередження про прибуток Walmart злякав інвесторів
07:49 27.07.2022 |
Американські фондові індекси різко знизилися у вівторок, оскільки попередження Walmart про прибутки призвело до зниження акцій роздрібних компаній, а виключно слабкі дані про впевненість споживачів також посилили побоювання щодо витрат.
Акції Walmart впали на 7,6% після того, як рітейлер знизив свій річний прогноз прибутку. Walmart звинуватив у зростанні цін продукти харчування та паливо та заявив, що йому необхідно знизити ціни, щоб скоротити запаси.
Акції Target Corp впали на 3,6%, Amazon.com Inc - на 5,2%, а роздрібний індекс S&P 500 - на 4,2%.
У вівторок дані показали, що довіра споживачів у США впала майже до 1,5-річного мінімуму в липні на тлі побоювань, що зберігаються, з приводу вищої інфляції і підвищення відсоткових ставок.
«Більшість компаній, які відзвітували сьогодні, збільшили прибутки, і це було так. Але, звичайно, були деякі попередження, і це те, на чому зосередився ринок», - сказав Пітер Кардильо, головний економіст ринку у Spartan Capital Securities. у Нью Йорку.
Amazon, яка заявила, що підвищуватиме плату за доставку та потокову передачу Prime в Європі до 43% на рік, була найбільшим гальмом для Nasdaq та S&P 500, у той час як дискреційні споживчі товари впали на 3,3% і призвели до зниження серед секторів S&P 500
Федеральна резервна система розпочала дводенне засідання, і в середу очікується, що він оголосить про підвищення процентної ставки на 0,75 процентного пункту для боротьби з інфляцією. Інвестори стурбовані тим, що агресивне підвищення процентних ставок ФРС може призвести до рецесії економіки.
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 228,5 пунктів, або 0,71%, до 31 761,54 пунктів, S&P 500 - на 45,79 пунктів, або 1,15%, до 3921,05 пунктів, а Nasdaq Composite - на 220,09 пунктів, або 1,87%, до 11 562,58 пунктів.
Напружений тиждень для доходів також включав звіти від Alphabet Inc та Microsoft Corp. після дзвінка.
Акції Microsoft впали на 0,5% у неробочий час, а акції Alphabet зросли на 3% після результатів компаній. Акції Microsoft завершили звичайну сесію зі зниженням на 2,7%, а акції Alphabet - на 2,3% нижче за день.
За даними Refinitiv, прибуток компаній S&P 500 у другому кварталі мав вирости на 6,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Також у ході чергової сесії акції Coca-Cola Co зросли на 1,6% після того, як компанія підвищила прогноз виторгу на весь рік. Акції McDonald's Corp зросли на 2,7%, перевершивши квартальні очікування.
Акції 3M Co зросли на 4,9% після того, як промисловий гігант заявив, що планує виділити свій бізнес у сфері охорони здоров'я. Акції General Electric Co зросли на 4,6% після того, як промисловий конгломерат перевершив прогнози доходів та прибутку.
В інших прогнозах Міжнародний валютний фонд знову понизив прогнози глобального зростання.
Обсяг на біржах США становив 9,60 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,93 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.
Випусків, що втрачали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,73 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,72 до 1 сприяло зниженню.
S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 30 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 39 нових максимумів та 138 нових мінімумів.
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