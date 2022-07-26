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Мінфін зміг розмістити військові облігації на 10 мільярдів

21:30 26.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 26 липня, змогло збільшити надходження від продажу ОВДП до 9,87 млрд грн (у еквіваленті).

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу три місяці під 9,5% річних надійшло 537,43 млн грн.

Крім того, 28,59 млн грн Мінфін залучив від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних.

Ще 46,69 млн грн надійшло від продажу однорічних облігацій під 14% річних.

Водночас Мінфін зміг розмістити півторарічні облігації на 3,68 млрд грн під 16% річних, задовольнивши єдину подану на їх придбання заявку.

При цьому на придбання дворічних облігацій під 14% попит склав лише 3,72 млн грн.

Крім того, Мінфін зміг залучити $50,01 млн від продажу півторарічних ОВДП у доларах США з можливістю дострокового погашення під 4% річних, ще 100,11 млн євро надійшло від розміщення таких же облігацій в євро під 2,5%.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

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