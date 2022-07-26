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АНАЛІТИКА

Bloomberg: SEC розпочала розслідування діяльності Coinbase

13:17 26.07.2022 |

Фінанси

 

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) розпочала розслідування щодо Coinbase Global через можливе надання доступу до торгівлі цифровими активами, які можуть розцінюватися як цінні папери, жителям США. Про це з посиланням на знайомі із ситуацією джерела пише Bloomberg.

За їх словами, SEC почала пильніше стежити за Coinbase на тлі розширення бірж кількості токенів для торгівлі.

Крім того, 21 липня Мін'юст США повідомив про арешт колишнього менеджера з продукту Coinbase Ішана Вахі. Його звинуватили у шахрайстві з використанням інсайдерської торгівлі. Фігурантами справи також є брат Вахі та Самір Рамані.

За версією слідства, вони використовували конфіденційні відомості про майбутні лістинги цифрових активів на біржі для проведення прибуткових угод.

SEC подала проти підозрюваних позов з аналогічними тезами та наголосила, що йдеться про шахрайство з цінними паперами. Як такі відомство класифікувало 9 із 25 криптовалют, які фігуранти, ймовірно, використовували у своїх операціях.

У Coinbase наголосили, що на її платформі не торгуються цінні папери.

Комісарка CFTC Керолайн Фам вважає, що визначення SEC кількох токенів як цінних паперів під час розслідування проти Вахи може мати серйозні наслідки для всієї індустрії.

У червні глава Ripple Бред Гарлінгхаус звинуватив SEC у використанні примусового підходу замість роботи над чітким регулюванням індустрії.

Член Палати представників Том Еммер заявив, що відомство перешкоджає регулюванню криптовалютної сфери та діє неетично стосовно її учасників.

Bloomberg: SEC розпочала розслідування діяльності Coinbase
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

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