Фінансові новини
- |
- 26.07.22
- |
- 12:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 25.07.2022
09:52 26.07.2022 |
Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
% річних
дата
|UONIA
|Примітка
|24.06.2022
|23.0000
|27.06.2022
|23.0000
|28.06.2022
|23.0000
|29.06.2022
|23.0000
|30.06.2022
|23.0000
|01.07.2022
|23.0000
|04.07.2022
|23.0000
|05.07.2022
|23.0000
|06.07.2022
|23.0000
|07.07.2022
|23.0000
|08.07.2022
|23.0000
|11.07.2022
|23.0000
|12.07.2022
|23.0000
|13.07.2022
|23.0000
|14.07.2022
|23.0000
|15.07.2022
|23.0000
|18.07.2022
|23.0000
|19.07.2022
|23.0000
|20.07.2022
|23.0000
|21.07.2022
|23.0000
|22.07.2022
|23.0000
|25.07.2022
|23.0000
Дані НБУ
Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 )
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову
|Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у «зерновій угоді» та чому закриває очі на дії РФ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Фондові біржі АТР 26 липня закрилися переважно зростанням
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 25.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 26.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 26.07.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 25.07.2022
|Ціна на золото 26 липня стабілізується в очікуванні на рішення ФРС США
Бізнес
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії