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Ціна на золото 26 липня стабілізується в очікуванні на рішення ФРС США
09:28 26.07.2022 |
Вартість золота у вівторок вранці з наближенням засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США символічно зростає, досягаючи певної стабільності після зниження днем раніше та подорожчання попереднього тижня, свідчать дані торгів.
Станом на 9:01 ЕЕТ ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex збільшується на 1,15 долара, або на 0,07%, до 1720,15 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчає на 0,4% - до 18,402 долара за унцію.
За словами голови відділу ринку професійних інвесторів ABC Refinery Ніколаса Фраппелла (Nicholas Frappell), якого цитує агентство Market Watch, трейдери очікують на рішення ФРС, яка, згідно з прогнозами, підвищить облікову ставку ще на 75 базисних пунктів.
Це рішення якимось чином вплине на макроекономічні показники Штатів, а також у глобальному масштабі, і насамперед може вплинути на курс долара, який впливає і на світові котирування золота.
За підсумками минулого тижня вартість дорогоцінного металу зросла на 1,4%. Цьому сприяло ослаблення долара, вважає Фраппелл.
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