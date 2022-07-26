Долар 25 липня близький до недавніх піків

Долар тримається трохи нижче багаторічних піків у вівторок, оскільки трейдери очікують на підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи США, але гадають, чи можуть натяки на уповільнення економіки призвести до відволікання уваги від інфляції.

Євро виріс на 0,21% до 1,0240 долара, але його стримувала невизначеність щодо енергетичної безпеки Європи, чому не сприяє скорочення потоку російського газу, що насувається, в західному напрямку.

Ієна стабілізувалася на рівні 136,43 за долар.

ФРС завершує дводенне засідання у середу. Трейдери знижують очікування, оскільки ринки намагаються з'ясувати, чи можуть політики призупинити зусилля боротьби з інфляцією, і якщо так, то коли, на тлі ознак того, що економіка починає сповільнюватися.

Ціни на ф'ючерси вказують на підвищення ставки на 75 базисних пунктів з 10% ризиком у 100 базисних пунктів.

«Я не думаю, що ринок має дуже хороше, впевнене відчуття того, що це буде та чи інша несподіванка», - сказав Імре Спейзер, аналітик Westpac в Окленді.

"Цього достатньо, щоб утримати долар на місці".

Індекс долара США був трохи нижчим на рівні 106,270, але не набагато нижчим за 20-річний максимум у 109,290, досягнутого в середині липня, оскільки долар зміцнюється через очікування підвищення ставок у США і як безпечну ставку в умовах глобального уповільнення.

Попередження про прибутки від Walmart у понеділок, в якому говорилося, що покупці затягують пояси, стало останньою ознакою того, що ситуація стає жорсткою після кількох м'якших, ніж очікувалося, даних щодо США та Європи.

Підвищення на 50 базисних пунктів вважається найбільш ймовірним кроком з боку Банку Англії наступного тижня, хоча це навряд чи підтримає фунт стерлінгів. У вівторок фунт зріс на 0,2% до 1,2075 доларів.