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Фондові біржі АТР 26 липня закрилися переважно зростанням
12:21 26.07.2022 |
Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок завершили торги в основному в плюсі на даних про ВВП Південної Кореї та на низці корпоративних новин, свідчать дані торгів.
За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,83%, до 3277,44 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,01%, до 2187,23 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 1,93 до 20 960 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,39%, до 2412,96 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,26%, до 6807,3 пунктів; японський Nikkei 225 знизився на 0,24%, до 27631,88 пунктів.
Оптимізму азіатських інвесторів сприяли дані з Південної Кореї, згідно з якими обсяг ВВП країни минулого кварталу зріс на 0,7% у квартальному вираженні та на 2,9% у річному. Аналітики очікували зростання показників на 0,4% та 2,5% відповідно.
Окрім того, трейдери звернули увагу на корпоративні новини. Так, найбільша китайська інтернет-компанія Alibaba Group Holding повідомила, що проведе первинний лістинг на гонконзькій фондовій біржі. Після цього акції компанії зросли за підсумками торгів на 4,8%.
"Біржа, швидше за все, побачить, що все більше компаній з подвійною торгівлею переходять до первинних лістингів, оскільки вони прагнуть включення до материкового Китаю", - заявив агентству Блумберг у недавньому інтерв'ю головний виконавчий директор Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. Ніколас Агузін (Nicolas Aguzin).
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