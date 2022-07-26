Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фондові біржі АТР 26 липня закрилися переважно зростанням

12:21 26.07.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок завершили торги в основному в плюсі ​​на даних про ВВП Південної Кореї та на низці корпоративних новин, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite зріс на 0,83%, до 3277,44 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 1,01%, до 2187,23 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 1,93 до 20 960 пункту. Південнокорейський KOSPI збільшився на 0,39%, до 2412,96 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,26%, до 6807,3 пунктів; японський Nikkei 225 знизився на 0,24%, до 27631,88 пунктів.

Оптимізму азіатських інвесторів сприяли дані з Південної Кореї, згідно з якими обсяг ВВП країни минулого кварталу зріс на 0,7% у квартальному вираженні та на 2,9% у річному. Аналітики очікували зростання показників на 0,4% та 2,5% відповідно.

Окрім того, трейдери звернули увагу на корпоративні новини. Так, найбільша китайська інтернет-компанія Alibaba Group Holding повідомила, що проведе первинний лістинг на гонконзькій фондовій біржі. Після цього акції компанії зросли за підсумками торгів на 4,8%.

"Біржа, швидше за все, побачить, що все більше компаній з подвійною торгівлею переходять до первинних лістингів, оскільки вони прагнуть включення до материкового Китаю", - заявив агентству Блумберг у недавньому інтерв'ю головний виконавчий директор Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. Ніколас Агузін (Nicolas Aguzin).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4115
  0,1938
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4324  0,49 1,30 39,5794  0,22 0,57
EUR 38,7412  0,40 1,05 40,1265  0,15 0,38

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес