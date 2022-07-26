S&P 500 завершив мінливу сесію майже без змін; інвестори дивляться на ФРС та прибуток компаній

S&P 500 коливався в понеділок і закрився майже без змін, оскільки інвестори очікували прогнозованого підвищення процентної ставки на засіданні Федеральної резервної системи цього тижня і звітів про доходи від кількох компаній з великою капіталізацією.

Nasdaq закрився в мінусі, а технологічні та споживчі товари S&P 500 призвели до зниження серед основних секторів S&P. Енергетичний сектор виріс разом із цінами на нафту.

"Зараз ми просто перебуваємо в режимі очікування, чатуючи, коли всі ці події відбудуться", - сказав Майкл О'Рурк, головний ринковий стратег JonesTrading у Стемфорді, штат Коннектикут.

Очікується, що ФРС оголосить про підвищення ставки на 75 базисних пунктів наприкінці свого дводенного засідання щодо грошово-кредитної політики у середу, що фактично припинить підтримку економіки США в епоху пандемії.

Коментарі голови ФРС Джерома Пауелла після оголошення будуть ключовими, оскільки деякі інвестори побоюються, що агресивне підвищення ставок може спричинити рецесію в економіці США.

Очікується, що цей тиждень буде найбільш завантаженим за звітний період другого кварталу, коли буде представлено результати приблизно 170 компаній S&P 500. Корпорація Microsoft і батьківська компанія Google Alphabet повинні подати звіт у вівторок. AppleInc та Amazon.com Inc призначені на четвер.

"Це вирішальний сезон звітності для ринку, особливо з урахуванням (недавньої) спроби Nasdaq піднятися вище", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Nasdaq, який цього року призвів до зниження основних секторів, минулого тижня додав понад 3%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 90,75 пунктів, або 0,28%, до 31 990,04 пунктів, S&P 500 додав 5,21 пунктів, або 0,13%, до 3966,84 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 51,45 пунктів, або 0,43%, до 11 782,67 пунктів.

Після закриття торгів акції Walmart впали більш ніж на 8% після того, як рітейлер заявив, що знижує свій прогноз прибутку на весь рік і поклав провину на інфляцію продуктів харчування та палива.

Очікується, що прибуток S&P 500 у другому кварталі зросте на 6,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, згідно з даними IBES від Refinitiv. Поряд з інфляцією і зростанням процентних ставок, інвестори були стурбовані впливом зустрічних курсів валют і проблемами ланцюжка поставок для компаній, що зберігаються, в цьому сезоні звітності.

У вівторок будуть опубліковані звіти за двома показниками житлового будівництва - зведеним індексом S&P Case-Shiller за 20 містами та даними з продажу нових будинків Міністерства торгівлі.

Нещодавні дані щодо житлового будівництва показали, що цей сектор може бути провісником охолодження економіки.

Акції Newmont Corp впали на 13,2% після того, як гірничодобувна компанія підвищила свій річний прогноз витрат і втратила прибуток у другому кварталі через зниження цін на золото та інфляційний тиск.

Обсяг на біржах США становив 9,34 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,0 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,55 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,05 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 50 нових максимумів та 105 нових мінімумів.