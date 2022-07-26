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Банки очікують поступового відновлення попиту на кредити, – опитування НБУ

19:28 25.07.2022 |

Фінанси

 

У ІІ кварталі банки констатували посилення негативного впливу війни на показники кредитування: респонденти відзначили погіршення якості кредитів, незмінність помірного попиту на кредити з боку бізнесу та скорочення попиту з боку населення, посилення стандартів кредитування та зниження рівня схвалення заявок. Банки очікують помірне відновлення попиту на кредити й надаліпрогнозують посилення всіх видів ризиків.

Попит на кредити є низьким, стандарти кредитування ще більше посилилися

У квітні-червні 2022 року інтерес позичальників до бізнес-кредитів суттєво не змінився. Як і у І кварталі, потреба в оборотному капіталі, реструктуризації боргу та внутрішньому фінансуванні підсилювали попит. Частково відновився попит на гривневі та короткострокові позики, більшою мірою для МСП.

Більшість банків вдруге поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових, валютних кредитів та позик великому бізнесу.

Попит населення на кредити скорочувався через погіршення споживчих настроїв. Зниження попиту на іпотеку оновило історичний антирекорд унаслідок скорочення заощаджень домогосподарств та невтішних перспектив ринку нерухомості.

Стандарти кредитування домогосподарств посилились другий квартал поспіль.

Учасники опитування відзначили зростання всіх видів ризиків у ІІ кварталі 2022 року, найпомітніше - кредитного й операційного, як і квартал тому.

Банки стримано оцінюють перспективи кредитування

У наступні 12 місяців більшість респондентів прогнозують скорочення обсягів як корпоративного, так і роздрібного кредитування. Водночас оцінки перспектив відновлення споживчого кредитування дещо покращилися порівняно з попереднім кварталом.

Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться.

Респонденти очікують скорочення фондування в наступні 12 місяців, проте мають оптимістичніші порівняно з І кварталом оцінки перспектив залучення коштів населення.

У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться.
Ключові теги: кредит
 

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