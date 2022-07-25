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АНАЛІТИКА

Фунт 25 липня зазнає тиску на тлі економічних проблем у Британії

13:28 25.07.2022 |

Фінанси

 

Пара британський фунт/долар США в понеділок тримається в районі 1,20, у той час як трейдери стурбовані перспективами британської валюти після виходу обтяжливих економічних даних і перед очікуваним на цьому тижні підвищенням ключової процентної ставки ФРС, повідомило агентство Рейтер.

Пара фунт/долар торгується близько позначки 1,2005, тобто трохи нижче за п'ятничний максимум 1,2064, який був найвищим рівнем майже за три тижні. Пара євро/фунт торгується майже без змін по 0,8502.

"Пістковідне відновлення британської економіки відстає від одужання інших економік G10, ще й інфляція тут, ймовірно, виявиться дужчою через Brexit, що ще більше ускладнить завдання Банку Англії", - наголошується в записці для клієнтів Citibank.

Судячи з представлених минулого тижня результатів опитувань, зростання ділової активності у Великій Британії в липні було мінімальним за 17 місяців, а інфляційний тиск знизився.

Британія зазнає тиску з боку інфляції, яка значною мірою обумовлена ​​захмарними цінами на пальне.

Незважаючи на проблеми, з якими стикаються компанії та споживачі, загалом очікується, що 4 серпня Банк Англії підвищить ключову процентну ставку на 50 базисних пунктів.

Судячи з останніх даних, обсяг коротких позицій щодо фунта становить 4,3 млрд доларів, тобто він не дуже далеко пішов від досягнутого в травні майже дворічного піку 6,2 млрд доларів.

На думку інвесторів, на дводенному засіданні, яке завершиться у середу, ФРС підвищить свою ставку ще на 75 базисних пунктів.
 

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