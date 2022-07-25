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Тайвань заборонив купівлю криптовалют із банківських карток
12:54 25.07.2022 |
Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) направила листа до банківської асоціації з вимогою заборонити використання кредитних карток для оплати цифрових активів. Про це повідомляє Forkast із посиланням на місцеві ЗМІ.
У документі регулятор попередив про пов'язані з криптовалютами ризики та надав фінансовим організаціям три місяці на виконання нових вимог.
За даними ЗМІ, FSC також обмежила використання банківських карток для азартних онлайн-ігор, купівлі акцій, ф'ючерсів та опціонів.
На думку регулятора, платіжний інструмент слід застосовувати «для споживання, а не фінансових інвестицій та спекулятивної торгівлі».
Нагадаємо, у червні голова центробанку Тайваню Ян Чін-лонг розповів, що відомство все ще працює над національною цифровою валютою. Проте говорити про точні терміни випуску CBDC поки що зарано.
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