Тайвань заборонив купівлю криптовалют із банківських карток

Комісія з фінансового нагляду Тайваню (FSC) направила листа до банківської асоціації з вимогою заборонити використання кредитних карток для оплати цифрових активів. Про це повідомляє Forkast із посиланням на місцеві ЗМІ.

У документі регулятор попередив про пов'язані з криптовалютами ризики та надав фінансовим організаціям три місяці на виконання нових вимог.

За даними ЗМІ, FSC також обмежила використання банківських карток для азартних онлайн-ігор, купівлі акцій, ф'ючерсів та опціонів.

На думку регулятора, платіжний інструмент слід застосовувати «для споживання, а не фінансових інвестицій та спекулятивної торгівлі».

Нагадаємо, у червні голова центробанку Тайваню Ян Чін-лонг розповів, що відомство все ще працює над національною цифровою валютою. Проте говорити про точні терміни випуску CBDC поки що зарано.