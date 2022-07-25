Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Аргентина обмежила продаж доларів биткоін-трейдерам
12:49 25.07.2022 |
Центральний банк Аргентини (BCRA) обмежив криптовалютним трейдерам доступ до єдиного ринку обміну валюти та можливість купівлі доларів США за офіційним курсом.
Заборона поширюється на всіх, хто придбав біткоїн чи інші цифрові активи з використанням аргентинського песо за останні 90 днів.
Ініціатива спрямована на боротьбу з відпливом капіталу з країни за допомогою криптовалют та долара США.
Як пише Decrypt, Аргентина посилює валютний контроль та підвищує відсоткову ставку для контролю інфляції. За даними BCRA на червень 2022 року, річна інфляція у країні становить 64%.
Нагадаємо, у травні один із найбільших банків Аргентини - Banco Galicia - відкрив клієнтам доступ до купівлі біткоїну, Ethereum, XRP та стейблкоїну USDC. Про запуск криптовалютного сервісу також повідомили у Brubank.
BCRA у відповідь заборонив місцевим кредитним організаціям пропонувати клієнтам пов'язані з цифровими активами послуги. Обмеження регулятора поширюється зокрема на криптовалютні деривативи.
На початку липня несподівана відставка міністра економіки Аргентини Мартіна Гусмана викликала ажіотажний попит на стейблкоїни на місцевих біткоін-біржах. Відхід чиновника може загрожувати подальшою дестабілізацією економіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Курс долара 25 липня слабшає до євро і зростає до ієни в очікуванні новин із США
|Фунт 25 липня зазнає тиску на тлі економічних проблем у Британії
|Фондові біржі АТР 25 липня закрилися в основному зниженням за ринками США
|Тайвань заборонив купівлю криптовалют із банківських карток
|Аргентина обмежила продаж доларів биткоін-трейдерам
|Росіянам та корупціонерам заборонили володіти та керувати банками в Україні
|МТСБУ з 26 липня збільшує вартість полісів «Зелена картка» на 26,3%
Бізнес
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг