Аргентина обмежила продаж доларів биткоін-трейдерам

Центральний банк Аргентини (BCRA) обмежив криптовалютним трейдерам доступ до єдиного ринку обміну валюти та можливість купівлі доларів США за офіційним курсом.

Заборона поширюється на всіх, хто придбав біткоїн чи інші цифрові активи з використанням аргентинського песо за останні 90 днів.

Ініціатива спрямована на боротьбу з відпливом капіталу з країни за допомогою криптовалют та долара США.

Як пише Decrypt, Аргентина посилює валютний контроль та підвищує відсоткову ставку для контролю інфляції. За даними BCRA на червень 2022 року, річна інфляція у країні становить 64%.

Нагадаємо, у травні один із найбільших банків Аргентини - Banco Galicia - відкрив клієнтам доступ до купівлі біткоїну, Ethereum, XRP та стейблкоїну USDC. Про запуск криптовалютного сервісу також повідомили у Brubank.

BCRA у відповідь заборонив місцевим кредитним організаціям пропонувати клієнтам пов'язані з цифровими активами послуги. Обмеження регулятора поширюється зокрема на криптовалютні деривативи.

На початку липня несподівана відставка міністра економіки Аргентини Мартіна Гусмана викликала ажіотажний попит на стейблкоїни на місцевих біткоін-біржах. Відхід чиновника може загрожувати подальшою дестабілізацією економіки.