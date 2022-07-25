Індекс Біг Мака: The Economist не зміг оцінити «реальний» курс гривні до долара

У свіжому рейтингу Big Mac index від британського журналу The Economist Україна відсутня. Видання не змогло оцінити курс гривні до долара, адже мережа McDonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення, і бургер в Україні поки купити не можна.

У рейтингу також відсутній російський рубль. Mcdonald's пішов з цієї країни у зв'язку з агресією проти України.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2022 року є грошові одиниці Індонезії, де Біг Мак коштує на 54,6% дешевше, ніж у США, Румунії (-55,7%) і Венесуели (-65,8%).

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведська крона (+8,5%) і канадський долар (+2,0%).

У зоні євро Біг Мак коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Індекс "Біг Мака" був винайдений The Economist у 1986 році. Він заснований на теорії паритету купівельної спроможності (ППЗ) та використовується як жартівливий показник вартості валюти. В основі дослідження лежить вартість бургера "Біг Мак" у мережі фастфудів McDonalds. Крім індексу "Біг Маку", у світі також існують "індекс латте" та "індекс українського борщу".