ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.07.22

Юрій Бутусов вказував, що проблеми у Корбана могли виникнути через його комунікацію з сенаторкою вікторію Спартц, яка нещодавно гучно критикувала офіс президента. Зараз Корбан живе у Дніпрі та є близьким соратником мера міста Бориса Філатова.