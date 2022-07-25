Золото дешевшає 25 липня на очікуваннях на підсумки засідання ФРС США

Вартість золота в понеділок вранці помірно знижується в очікуванні підсумків дводенного засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, свідчать дані торгів.

Станом на 8:51 ЕЕТ ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 5,4 долара, або на 0,31%, до 1722 доларів за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,99% - до 18,433 долара за унцію.

У середу будуть опубліковані рішення ФРС, за даними CME Group більшість аналітиків чекає на підвищення облікової ставки до 2,25-2,5% з 1,5-1,75%. У червні регулятор уже підвищив ставку на 75 базових пунктів.

Посилення монетарної політики в США позитивне для долара. А з початку липня золото подешевшало вже на 4,7%. Глава фінансової компанії Money Crashers Ендрю Шраге (Andrew Schrage), якого цитує агентство Market Watch, вважає, що ціни на золото в липні продовжують змінюватись протилежно динаміці курсу долара.

Зміцнення долара робить більш прибутковими інвестиції в доларові активи, зокрема, в держоблігації США, а вони конкурують з дорогоцінним металом як напрямок "безпечних" інвестицій.