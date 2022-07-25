Долар зміцнюється 25 липня на фоні зустрічі ФРС та ризиків зростання

Долар перебуває у міцній позиції у понеділок, оскільки трейдери готуються до різкого підвищення процентної ставки в США цього тижня і шукають безпеки, оскільки дані вказують на ослаблення світової економіки.

Долар трохи виріс по відношенню до більшості основних валют на азіатській сесії, торгуючись на рівні 1,0208 долара за євро та стабілізувавши п'ятничні втрати, курс ієни становить 136,26.

Федеральна резервна система США завершує дводенне засідання у середу, і ринки розраховують на підвищення ставки на 75 базисних пунктів із приблизно 9-відсотковою ймовірністю підвищення на 100 базисних пунктів.

"Реакція ринку залежатиме від того, наскільки яструбино промовлятиме голова (Джером) Пауелл у його рішучості знизити інфляцію перед сповільненням зростання", - сказав валютний стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл.

Уповільнення змусило трейдерів відмовитися від посилення очікувань, побоюючись, що хитка економіка може витримати лише певну кількість підвищень ставок, але інвесторам ще доведеться опустити долар надто далеко від контрольних максимумів, враховуючи, що глобальні перспективи є доволі туманними.

Індекс долара США у понеділок стабілізувався на позначці 106,650, що трохи нижче максимуму двох десятиліть, досягнутого в середині липня на позначці 109,290, і аналітики не бачать особливих перешкод на шляху долара вперед.

Ця думка знайшла своє вираження у п'ятничних даних, які показали, що ділова активність у Сполучених Штатах вперше за майже два роки знизилася цього місяця, активність у єврозоні знизилася вперше більш ніж за рік, а зростання у Великій Британії було на рівні 17-місячного мінімуму.

Геополітична напруженість також загострюється: зростання Європи залежить від російського газу, а газета Financial Times повідомляє, що Китай різко застерігає від можливої ​​поїздки на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

За словами стратега Societe Generale Кіта Джакеса, навіть найоптимістичніший результат для Європи ґрунтується на незбагненному: енергетичній безпеці.

"Це, як і раніше, залишає євро, по суті, нецікавим для покупки на даний момент", - сказав він. «(І), можливо, на частину цього року, що залишилася, враховуючи, що поставки газу, що надаються російському президенту, взимку максимальні».

Фунт стерлінгів уразливий за своєю суттю, і в понеділок він упав, навіть незважаючи на те, що ринки розраховують на 60% ймовірність того, що Банк Англії підніме ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня.