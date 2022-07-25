Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 11:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється 25 липня на фоні зустрічі ФРС та ризиків зростання
08:33 25.07.2022 |
Долар перебуває у міцній позиції у понеділок, оскільки трейдери готуються до різкого підвищення процентної ставки в США цього тижня і шукають безпеки, оскільки дані вказують на ослаблення світової економіки.
Долар трохи виріс по відношенню до більшості основних валют на азіатській сесії, торгуючись на рівні 1,0208 долара за євро та стабілізувавши п'ятничні втрати, курс ієни становить 136,26.
Федеральна резервна система США завершує дводенне засідання у середу, і ринки розраховують на підвищення ставки на 75 базисних пунктів із приблизно 9-відсотковою ймовірністю підвищення на 100 базисних пунктів.
"Реакція ринку залежатиме від того, наскільки яструбино промовлятиме голова (Джером) Пауелл у його рішучості знизити інфляцію перед сповільненням зростання", - сказав валютний стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл.
Уповільнення змусило трейдерів відмовитися від посилення очікувань, побоюючись, що хитка економіка може витримати лише певну кількість підвищень ставок, але інвесторам ще доведеться опустити долар надто далеко від контрольних максимумів, враховуючи, що глобальні перспективи є доволі туманними.
Індекс долара США у понеділок стабілізувався на позначці 106,650, що трохи нижче максимуму двох десятиліть, досягнутого в середині липня на позначці 109,290, і аналітики не бачать особливих перешкод на шляху долара вперед.
Ця думка знайшла своє вираження у п'ятничних даних, які показали, що ділова активність у Сполучених Штатах вперше за майже два роки знизилася цього місяця, активність у єврозоні знизилася вперше більш ніж за рік, а зростання у Великій Британії було на рівні 17-місячного мінімуму.
Геополітична напруженість також загострюється: зростання Європи залежить від російського газу, а газета Financial Times повідомляє, що Китай різко застерігає від можливої поїздки на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
За словами стратега Societe Generale Кіта Джакеса, навіть найоптимістичніший результат для Європи ґрунтується на незбагненному: енергетичній безпеці.
"Це, як і раніше, залишає євро, по суті, нецікавим для покупки на даний момент", - сказав він. «(І), можливо, на частину цього року, що залишилася, враховуючи, що поставки газу, що надаються російському президенту, взимку максимальні».
Фунт стерлінгів уразливий за своєю суттю, і в понеділок він упав, навіть незважаючи на те, що ринки розраховують на 60% ймовірність того, що Банк Англії підніме ставки на 50 базисних пунктів наступного тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|МТСБУ з 26 липня збільшує вартість полісів «Зелена картка» на 26,3%
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 22.07.22
|Індекс Біг Мака: The Economist не зміг оцінити «реальний» курс гривні до долара
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 23.07.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 22.07.2022
Бізнес
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
|Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів
|У Великій Британії випускатимуть ключові компоненти для виробництва автомобільних водневих паливних елеме