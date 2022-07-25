Фондові індекси АТР 25 липня здебільшого знижуються

Фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у понеділок переважно в мінусі на обережності, що зберігається, щодо ризикових активів через побоювання рецесії, свідчать дані торгів.

Станом на 7:20 ЕЕТ індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знижувався на 0,71% - до 3246,7 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,97%, до 2164,26 пункту, гонконгський Hang Seng Index %, до 20 454 пунктів. Південнокорейський KOSPI зростав на 0,69% - до 2409,64 пункту. Австралійський S&P/ASX 200 опускався на символічні 0,01%, до 6790,7 пунктів, японський Nikkei 225 - на 0,75%, до 27705,5 пунктів.

Фондові індекси Азії починають тиждень переважно в "червоній зоні", оскільки попит на ризик залишається зниженим через побоювання рецесії, що зберігаються в глобальній економіці.

Основним приводом для занепокоєння інвесторів стали "яструбині" настрої світових центробанків. Минулого тижня у четвер Європейський центробанк уперше з 2011 року підвищив свою відсоткову ставку, причому одразу на 50 базисних пунктів. Цього ж тижня пройде засідання Федрезерву США. За даними CME Group, майже 80% аналітиків чекають на ще одне підвищення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%.

"Ми все ще очікуємо на подальший спад попиту на ризикові активи в міру того, як побоювання рецесії зростають, і центробанки, як і раніше, віддані боротьбі з інфляцією ціною (економічного - ред.) зростання", - сказав агентству Блумберг аналітик Standard Chartered Bank Ерік Робертсен (Eric Robertsen).