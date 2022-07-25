Біржі Уолл-стріт закрилися в мінусі через падіння акцій рекламних технологій та соціальних мереж

Американські акції в п'ятницю завершили торги падінням, оскільки доходи від Snap, що розчаровують, налякали інвесторів, а акції компаній, що займаються соціальними мережами і рекламними технологіями, впали, компенсувавши зростання емітента карт American Express після оптимістичних прогнозів.

Проте всі три основні індекси продемонстрували тижневе зростання, незважаючи на втрати в п'ятницю, а високотехнологічний Nasdaq закрив тиждень зростанням на 3,3%. S&P 500 виріс на 2,4%, а Dow додав 2%.

Власник Snapchat повідомив про найслабше квартальне зростання продажів як публічної компанії, внаслідок чого акції Snap Inc впали майже на 40%, у той час як Twitter Inc відіграла попередні втрати, додавши 0,8% після несподіваного падіння виручки.

Акції інших онлайн-компаній, які сильно залежать від реклами, таких як технологічні гіганти Meta Platforms Inc і Alphabet Inc, впали на 7,6% і 5,6% відповідно, що вплинуло на Nasdaq.

Meta та Alphabet опублікують свої доходи наступного тижня разом із колегами з мега-капіталізацією, включаючи Apple Inc, Microsoft Corp та Amazon.com Inc.

Послуги зв'язку та інформаційні технології S&P 500 впали на 4,3% та 1,4% відповідно, що призвело до зниження серед 11 секторів індексу.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 137,61 пункту, або 0,43%, до 31 899,29 пункту, S&P 500 - на 37,32 пункту, або 0,93%, до 3961,63 пункту, а Nasdaq Composite - на 225,50 пунктів, або 1,87%, до 11 834,11 пунктів.

"Доходи не такі погані, як побоювалися, але вони погіршуються в порівнянні з тим, до чого ми звикли і до чого звикли за останні кілька кварталів", - сказав Боб Дол, ІТ-директор Crossmark Global Investments.

За даними Refinitiv, 106 компаній з S&P 500 відзвітували про доходи до ранку п'ятниці, 75,5% перевершили очікування аналітиків, що нижче за показник 81% за останні чотири квартали.

Вся увага прикута до засідання Федеральної резервної системи та даних щодо валового внутрішнього продукту США за другий квартал наступного тижня. У той час як центральний банк США, як очікується, підвищить відсоткові ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати нестримну інфляцію, дані щодо ВВП, ймовірно, знову будуть негативними.

Тим часом огляд, проведений у п'ятницю, показав, що ділова активність у США вперше за майже два роки знизилася в липні, що посилило побоювання щодо економіки, уповільненої високою інфляцією, зростанням відсоткових ставок та зниженням споживчої довіри.

«Економічні дані надходять слабше... начебто підтверджують той факт, що рецесія дуже ймовірна протягом наступних 12 місяців. І ринки намагаються зрозуміти, на що це схоже з огляду на значне уповільнення економічного зростання ФРС у розпал досить агресивного посилення податково-бюджетної політики», - сказала Меган Хорнеман, головний інвестиційний директор Verdence Capital Advisors у Хант-Веллі, штат Меріленд.

Акції Verizon Communications Inc впали на 6,8% після оголошення про зниження річного прогнозу скоригованого прибутку через вплив інфляції. Акції American Express Co зросли на 1,9% завдяки високому прибутку та підвищенню прогнозу виручки.

Обсяг на біржах США становив 10,38 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,53 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,43 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,49 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 зафіксував 1 новий 52-тижневий максимум та 31 новий мінімум; Nasdaq Composite зафіксував 32 нових максимуми та 74 нових мінімуми.