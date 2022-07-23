Нацбанк скоротив «чистий» продаж валюти цього тижня до $86 млн

Обсяг продажу валюти Національним банком України (НБУ) цього тижня, коли вранці в четвер він підняв офіційний фіксований курс долара на 25%, упав до $309,2 млн із $588,1 млн тижнем раніше і майже $1 млрд у попередні тижні.

За інформацією Нацбанку на його сайті, за минулі п'ять днів він придбав $223,2 млн, востаннє такий показник був на початку березня, а в наступні місяці він становив у середньому до $10 млн.

Отже, "чистий" продаж валюти цього тижня впав до $86 млн із $580,7 млн тижнем раніше і майже $1 млрд у попередні чотири тижні. Востаннє такими обсягами тижневих інтервенцій НБУ обмежувався на початку березня.

Згідно з щоденною статистикою Нацбанку, такого результату було досягнуто переважно завдяки викупу валюти в п'ятницю за новим збільшеним курсом.

Загалом від початку року до 22 липня включно НБУ придбав на ринку $2 млрд 92,8 млрд та EUR111,0 млн, а продав $15 млрд 8,8 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Зокрема, від початку війни купівля валюти становила $1 млрд 435,9 млн і EUR111,0 млн, а продаж - $12 млрд 238,6 млн та EUR1 млрд 789,1 млн.

Як повідомлялося, з 1 липня скасовано пільги під час імпорту, завдяки чому Нацбанк з 9 липня скасував обмеження на продаж валюти під час імпорту товарів і збільшив термін повернення валютної виручки зі 120 до 180 днів.

Водночас НБУ з 11 липня з метою зниження тиску на валютному ринку зменшив із 10 до двох робочих днів термін використання купленої для розрахунків валюти резидентами.

Крім цього, державні ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк, що входять до числа найбільших за обсягом випуску карток, 6-7 липня підвищили курс продажу валюти за картками до курсу на готівковому ринку, або приблизно на 7-8%, щоб також знизити тиск на гривню.

Зрештою, разом із підвищенням офіційного курсу на 25% з 21 липня Нацбанк запровадив додаткові обмеження на операції з картками за кордоном, зокрема запровадив ліміт розрахунків карткою на місяць 100 тис. грн.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в червні зросли майже до $4 млрд із $3,4 млрд у травні, $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд у березні, $0,31 млрд у лютому та $1,31 млрд у січні.

У результаті міжнародні резерви України за червень знизилися на 9% - до $22,76 млрд, а з початку року їх падіння сягнуло вже 26,5%, або $8,18 млрд.

