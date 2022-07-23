Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У червні банки видали майже 2,3 мільярда кредитів за держгарантіями на портфельній основі - Мінфін

22:24 22.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

У червні 2022 року за державними гарантіями на портфельній основі банками видано 1368 кредити договори на 2,285 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України

Зазначається, що у рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 14209 кредитів на загальну суму 42,733 млрд грн.

Станом на 1 липня 2022 р. 24 банки-кредитори обслуговують 14028 кредитів на суму 42,181 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 26,794 млрд грн. Це близько 77% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд грн).

При цьому в червні поточного року укладено 1368 кредитних договорів на суму 2,285 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,234 млрд гривень.

За кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі, лідирує АТ КБ «Приватбанк» - наразі обслуговується 9409 кредитів на загальну суму 13,213 млрд грн, що складає 89% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» - 2084 кредити на загальну суму 6,992 млрд грн (відповідно - 91% від ліміту банку).

Програма користується попитом в усіх областях України, про що свідчать досить рівномірно розподілені обсяги кредитів по всіх регіонах. Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом видано 1028 кредитів на 3,223 млрд гривень. У Кіровоградській області таких кредитів видано 730 на 3,112 млрд грн, у Дніпропетровській області - 1281 кредит на 2,858 млрд грн та у Києві - 653 кредити на 2,680 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах: сільське господарство - 7038 кредитів на 30,132 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 4196 кредитів на загальну суму 6,275 млрд грн; переробної промисловості - 1050 кредитів на 3,454 млрд грн.

Як повідомлялося, програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії.

Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2177
  0,0512
 0,14

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2943  1,09 3,01 38,7680  1,64 4,42
EUR 37,6660  1,11 3,03 39,2475  1,52 4,04

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес