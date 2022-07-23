У червні банки видали майже 2,3 мільярда кредитів за держгарантіями на портфельній основі - Мінфін

У червні 2022 року за державними гарантіями на портфельній основі банками видано 1368 кредити договори на 2,285 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України

Зазначається, що у рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 14209 кредитів на загальну суму 42,733 млрд грн.

Станом на 1 липня 2022 р. 24 банки-кредитори обслуговують 14028 кредитів на суму 42,181 млрд грн. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 26,794 млрд грн. Це близько 77% від загального ліміту наданих гарантій (35,014 млрд грн).

При цьому в червні поточного року укладено 1368 кредитних договорів на суму 2,285 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,234 млрд гривень.

За кількістю кредитів, виданих під державні гарантії на портфельній основі, лідирує АТ КБ «Приватбанк» - наразі обслуговується 9409 кредитів на загальну суму 13,213 млрд грн, що складає 89% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» - 2084 кредити на загальну суму 6,992 млрд грн (відповідно - 91% від ліміту банку).

Програма користується попитом в усіх областях України, про що свідчать досить рівномірно розподілені обсяги кредитів по всіх регіонах. Найбільший обсяг кредитів видано в Одеській області, де загалом видано 1028 кредитів на 3,223 млрд гривень. У Кіровоградській області таких кредитів видано 730 на 3,112 млрд грн, у Дніпропетровській області - 1281 кредит на 2,858 млрд грн та у Києві - 653 кредити на 2,680 млрд грн.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у таких сферах: сільське господарство - 7038 кредитів на 30,132 млрд грн; оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 4196 кредитів на загальну суму 6,275 млрд грн; переробної промисловості - 1050 кредитів на 3,454 млрд грн.

Як повідомлялося, програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов'язань позичальника. Програма розрахована на підприємців, які не можуть взяти "звичайний" кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії.

Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 млн євро, де працюють не більше 250 людей.