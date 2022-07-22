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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 21.07.22

13:29 22.07.2022 |

Фінанси

 

Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 21 липня.

Операції НБУ з підтримки ліквідності банків

Дата Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
14.07 4068.0 (27.0) -
15.07 3068.0(27.0) 6436.0 (27.0; 357)
18.07 3208.0 (27.0) -
19.07 3208.0 (27.0) -
20.07 4020.0 (27.0) -
21.07 4000.0 (27.0)

Данные НБУ

Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів

Дата Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
14.07 151691.0 (23.0) -
15.07 157898.0 (23.0) -
18.07 154498.0 (23.0) -
19.07 148551.0 (23.0) -
20.07 153726.0 (23.0) -
21.07 155424.0 (23.0)

Дані НБУ
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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