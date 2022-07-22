ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.07.22
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 22 липня 2022 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|21.06.22
|1200586.63
|498605.95
|531277.33
|70219.79
|305.46
|28989.78
|71188.32
|22.06.22
|1200622.77
|498605.95
|531230.74
|70262.74
|305.46
|29029.55
|71188.32
|23.06.22
|1236776.15
|533605.95
|531868.47
|70434.49
|305.46
|29169.60
|71392.17
|24.06.22
|1228187.00
|533605.95
|526848.81
|68776.59
|305.46
|27569.29
|71080.89
|27.06.22
|1228205.51
|533605.95
|526819.01
|68780.51
|305.46
|27613.68
|71080.89
|28.06.22
|1228285.03
|533605.95
|526858.34
|68780.71
|305.46
|27653.67
|71080.90
|29.06.22
|1228286.62
|533605.95
|526822.73
|68780.32
|305.46
|27691.25
|71080.91
|30.06.22
|1223354.54
|531105.95
|526132.55
|66688.28
|407.28
|27779.47
|71241.01
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|04.07.22
|1224982.36
|531105.95
|526661.39
|66847.49
|407.28
|28719.26
|71240.99
|05.07.22
|1225012.90
|531105.95
|526631.27
|66854.46
|407.28
|28772.94
|71241.00
|06.07.22
|1224755.83
|531105.95
|526241.85
|66852.91
|407.28
|28906.86
|71240.97
|07.07.22
|1224725.05
|531105.95
|525818.95
|66907.50
|438.17
|28990.62
|71463.85
|08.07.22
|1224724.23
|531105.95
|525766.70
|66907.42
|438.17
|29042.13
|71463.86
|11.07.22
|1224663.99
|531105.95
|525682.72
|66906.47
|438.17
|29066.82
|71463.85
|12.07.22
|1224559.59
|531105.95
|525509.16
|66908.81
|438.17
|29133.64
|71463.84
|13.07.22
|1224480.83
|531105.95
|525407.67
|66908.66
|438.17
|29156.54
|71463.84
|14.07.22
|1222041.64
|528605.95
|525433.46
|66940.90
|438.17
|29159.31
|71463.84
|15.07.22
|1213653.31
|528605.95
|519648.02
|65519.54
|438.17
|27988.26
|71453.36
|18.07.22
|1213731.24
|528605.95
|519641.63
|65551.31
|438.17
|28040.80
|71453.37
|19.07.22
|1213867.00
|528605.95
|519622.52
|65640.70
|438.17
|28106.27
|71453.38
|20.07.22
|1214050.15
|528605.95
|519750.30
|65650.20
|438.17
|28152.13
|71453.40
|21.07.22
|1200774.74
|528605.95
|509640.99
|63194.48
|540.78
|2747.03
|71322.52
|22.07.22
|1238348.00
|543605.95
|526348.09
|65617.61
|540.78
|30875.37
|71360.21
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