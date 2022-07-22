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Залишок коштів на коррахунках банків 22.07.22
10:09 22.07.2022 |
Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків. Оперативні дані за станом на початок дня.
|Дата
|сума, млн грн
|22 червня
|59274.0
|23 червня
|83182.8
|24 червня
|43007.0
|27 червня
|43468.0
|28 червня
|51846.7
|29 червня
|45005.3
|30 червня
|57189.1
|1 липня
|55800.7
|4 липня
|46013.6
|5 липня
|41423.5
|6 липня
|38923.9
|7 липня
|40849.7
|8 липня
|48509.6
|11 липня
|47469.4
|12 липня
|66929.4
|13 липня
|61653.3
|14 липня
|63471.9
|15 липня
|62994.9
|18 липня
|55957.4
|19 липня
|53751.7
|20 липня
|58218.9
|21 липня
|56938.0
|22 липня
|68742.0
Офіційний курс НБУ на 22 липня - 36,5686 грн
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