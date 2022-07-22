Фінансові новини
- |
- 22.07.22
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 21.07.2022
10:05 22.07.2022 |
Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
% річних
дата
|UONIA
|Примітка
|20.06.2022
|22.9021
|21.06.2022
|22.9034
|22.06.2022
|23.0000
|23.06.2022
|23.0000
|24.06.2022
|23.0000
|27.06.2022
|23.0000
|28.06.2022
|23.0000
|29.06.2022
|23.0000
|30.06.2022
|23.0000
|01.07.2022
|23.0000
|04.07.2022
|23.0000
|05.07.2022
|23.0000
|06.07.2022
|23.0000
|07.07.2022
|23.0000
|08.07.2022
|23.0000
|11.07.2022
|23.0000
|12.07.2022
|23.0000
|13.07.2022
|23.0000
|14.07.2022
|23.0000
|15.07.2022
|23.0000
|18.07.2022
|23.0000
|19.07.2022
|23.0000
|20.07.2022
|23.0000
|21.07.2022
|23.0000
Дані НБУ
Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 )
Ключові теги: кредит, депозитные ставки
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
|Вперше з початку війни: Нацбанк підняв офіційний курс долара до 36,5686 грн/$
|Нацбанк обмежив розрахунки гривневими картками та ускладнив зняття готівки за кордоном
|Ефект Рамштайна. Чому Зеленського вже не влаштовує Путін-гарант
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 21.07.22
|Курс євро 22 липня стрімко впав до долара після виходу статистики з Німеччини
|Азійські біржі 22 липня закрилися переважно зниженням загальної невизначеності
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 22.07.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 21.07.2022
Бізнес
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
|Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів
|У Великій Британії випускатимуть ключові компоненти для виробництва автомобільних водневих паливних елеме
|Представлений найнестандартніший кросовер Toyota з витратою 6,2 л на 100 км
|У Каліфорнії з броньованої вантажівки вкрали коштовності на мільйони доларів