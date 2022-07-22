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Вартість золота 22 липня піднялася вище 1710 доларів
09:04 22.07.2022 |
Золото в п'ятницю вранці торгується вище за позначку 1710 доларів за тройську унцію на тлі здешевлення долара днем раніше, ринки очікують збільшення ставки Федрезервом наступного тижня, свідчать дані торгів.
Станом на 8:42 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex зростала на 0,8 долара, або на 0,05%, до 1714,2 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,18% - до 18,685 долара за унцію.
Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) у четвер знизився на 0,4%, опустившись нижче за 107 пунктів до закриття. Ослаблення долара підтримує попит на золото, яке в цьому випадку стає доступнішим при покупці в іншій валюті.
У четвер Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголосив про підвищення ставки одразу на 50 базисних пунктів - до 0,5% річних із нульового рівня, що стало першим збільшенням із 2011 року. Зміцнення євро стримало долар, який відійшов від рівнів минулого тижня 108-109 пунктів.
"Нарешті ми починаємо бачити деяку слабкість індексу долара, і золото відновлюється з рівня розпродажу, піднімаючись зараз вище 1700 доларів. Тепер ми очікуємо, що втеча до долара почне сходити на користь золота як справжнього та надійного хеджа проти інфляції", - зазначає менеджер Guardian Gold Australia Джон Фіні (John Feeney), якого цитує агентство Блумберг.
Увага трейдерів зосереджена на монетарній політиці світових центробанків. Федеральна резервна система (ФРС) може наступного тижня оголосити про підвищення ключової ставки. За даними CME Group, 70% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%, 30% аналітиків закладають підвищення одразу на 100 базисних пунктів, до 2,5-2,75%.
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