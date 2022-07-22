Курс євро 22 липня стрімко впав до долара після виходу статистики з Німеччини

Курс євро до долара в п'ятницю вдень стрімко впав після оприлюднення статистичних даних з Німеччини, що сигналізують про спад економічної активності країни.

Станом на 11:28 EET курс євро до долара знижувався до 1,0152 долара з рівня минулого закриття в 1,0228 долара, курс долара до ієни зростав до 137,63 єни з 137,37 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) зростав на 0,29%, до 107,22 пункту.

П'ятничні економічні дані щодо Німеччини призвели до різкого падіння європейської валюти. Так, композитний індекс ділової активності в промисловості та сфері послуг найбільшої економіки Європи, Німеччини, за попередньою оцінкою, впав до 48 пунктів з червневого рівня 51,3 пункту, що стало мінімальним показником з травня 2020 року.

Крім того, композитний індекс ділової активності PMI у промисловості та сфері послуг 19 країн єврозони, за попередньою оцінкою, у липні знизився до 49,4 пунктів з 52 пунктів у червні. Показник став мінімальним за 17 місяців. Аналітики очікували зниження лише до 51 пункту.

Значення індексу вище 50 пунктів свідчить про зростання економічної активності, нижче - її спад.

"Зниження обсягів виробництва було широкомасштабним, при цьому спад у обробній промисловості поглибився, а активність у секторі послуг вперше з грудня опустилася на територію скорочення", - наводяться в релізі S&P Global за PMI Німеччини слова економіста Пол Сміта (Paul Smith).