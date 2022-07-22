Азійські біржі 22 липня закрилися переважно зниженням загальної невизначеності

Основні фондові індекси Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у п'ятницю завершили торги переважно зниженням, оскільки загальна тенденція ринків до невизначеності мала негативний вплив, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite знизився на 0,06% - до 3269,97 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,38%, до 2185,41 пункту, гонконгський Hang Seng Index зріс на 0, до 20 609,14 пункту. Південнокорейський KOSPI знизився на 0,66%, до 2393,14 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 6791,5 пунктів, японський Nikkei 225 піднявся на 0,4%, до 27914,66 пунктів.

Азіійські котирування переважно знизилися за підсумками п'ятниці, оскільки ринки оцінюють глобальний стан економіки. Ознаки рецесії, що зберігаються у зв'язку з високою інфляцією, випадки зараження коронавірусом і "яструбина" політика центробанків мають негативний ефект на ринки.

Наступного тижня, 27 липня, Федеральна резервна система США оголосить своє рішення щодо монетарної політики. 77,5% аналітиків, опитані CME Group, очікують, що регулятор підвищить облікову ставку на 75 базових пунктів.

Підтримку японського індексу надали дані по країні. Так, річна інфляція у країні у червні сповільнилася до 2,4% з 2,5% у травні. А базові споживчі ціни в країні, до яких не входить вартість продуктів харчування, зросли в річному вираженні на 2,2%, що збіглося з прогнозом аналітиків.