Біржі Уолл-стріт 21 липня закрились вище завдяки високим доходам Tesla

Основні індекси Уолл-стріт виросли в четвер завдяки підйому пізно вдень і зростанню акцій важкого зростання, включаючи Tesla.

Технологічний індекс Nasdaq додав 1,4%, очоливши зростання, тоді як S&P 500 закрився на найвищому рівні з 9 червня. Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 0,5%.

Акції Tesla зросли на 9,8% після того, як виробник електромобілів пізно ввечері в середу опублікував квартальні результати, які перевищили очікування. Ці прибутки допомогли компенсувати падіння акцій телекомунікацій та енергетики, тоді як AT&T Inc впала, що призвело до падіння акцій телекомунікацій після того, як оператор бездротового зв'язку знизив прогноз грошових потоків, заявивши, що деякі абоненти затримують оплату рахунків. Енергетичні акції впали через низькі ціни на нафту.

«Картина доходів була, можливо, трохи кращою, ніж боялися інвестори, - сказав Дж. Браянт Еванс, інвестиційний радник і портфельний менеджер Cozad Asset Management. - Ми, інвестори, вважаємо, що ..особливо технологічний (сектор) зайшов занадто далеко, і, можливо, там є якісь можливості для оцінки».

Акції Amazon і Apple зросли на 1,5%, обидві компанії опублікують звіт про свої прибутки 28 липня.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 162,06 пункту, або 0,51%, до 32 036,9, S&P 500 підвищився на 39,05 пункту, або 0,99%, до 3998,95, а Nasdaq Composite додав 161,96 пункту, або 1,36%, до 12 059,61.

Дев'ять з 11 основних секторів індексу S&P 500 закрилися на позитивній території, причому споживачі, охорона здоров'я та інформаційні технології продемонстрували найбільший приріст, додавши понад 1% кожен.

Падіння цін на нафту вдарило по енергетичному сектору S&P 500, який впав на 1,7%, що призвело до падіння в усіх секторах.

Учасники ринку продовжують з нетерпінням чекати засідання Федеральної резервної системи США наступного тижня, де очікується, що політики підвищать процентні ставки на 75 базисних пунктів, щоб приборкати шалену інфляцію.

Приєднавшись до своїх світових аналогів, Європейський центральний банк підвищив ставку на 50 базисних пунктів, щоб приборкати інфляцію, у своєму першому підвищенні ставки з 2011 року.

Рішення ФРС про ставку наступного тижня супроводжуватиметься важливими даними про валовий внутрішній продукт США за другий квартал, які, ймовірно, знову будуть негативними.

Відповідно до загальноприйнятого правила, два квартали падіння ВВП означатимуть, що Сполучені Штати перебувають у рецесії.

Кількість американців, які отримують допомогу з безробіття, зросла до найвищого рівня за вісім місяців, останні дані ще більше розпалюють побоювання щодо рецесії.

«Споживачі тільки починають реагувати на те, що в їхніх кишенях менше грошей, або через скорочення загального ринку праці, або через зростання процентних ставок та інфляції», - додав Еванс.

«Частина високих доходів відображає минулу силу споживачів, тоді як більша частина цього ширшого падіння, яке ми спостерігали... протягом останніх кількох місяців, спричинило уповільнення ширшої економіки, що зрештою вплине на споживачів».

Обсяг на біржах США склав 10,58 мільярда акцій у порівнянні з 11,63 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

S&P 500 опублікував 1 новий максимум за 52 тижні та 29 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 23 нових максимуми та 46 нових мінімумів.