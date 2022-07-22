Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки Групи Райффайзен припинять обмін готівкових гривень на інвалюту через заборону НБУ

 

Банки Групи Райффайзен в Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії з 25 липня припинять обмін готівкових гривень на іноземну валюту через заборону Нацбанку для комерційних банків на купівлю готівкових гривень у іноземних фінустанов.

Як повідомила пресслужба банку в четвер, за час дії послуги українці закордоном обміняли 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту в мережі Групи Райффайзен.

Райффайзен Банк (колишня назва "Аваль") був заснований у 1992 році. Станом на 1 січня 2022 року найбільшими акціонерами його були Raiffeisen Bank International з 68,1329% акцій та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з 30%.

Згідно з даними НБУ, на 1 травня 2022 року за розміром загальних активів Райффайзен Банк займав 4-е місце (144,27 млрд грн) серед 69 чинних банків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2689
  7,4625
 25,04

Курс обміну валют на вчора, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2043  0,06 0,15 37,1257  0,07 0,19
EUR 36,5566  0,05 0,14 37,7226  0,11 0,28

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес