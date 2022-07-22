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Банки Групи Райффайзен припинять обмін готівкових гривень на інвалюту через заборону НБУ
22:50 21.07.2022 |
Банки Групи Райффайзен в Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії з 25 липня припинять обмін готівкових гривень на іноземну валюту через заборону Нацбанку для комерційних банків на купівлю готівкових гривень у іноземних фінустанов.
Як повідомила пресслужба банку в четвер, за час дії послуги українці закордоном обміняли 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту в мережі Групи Райффайзен.
Райффайзен Банк (колишня назва "Аваль") був заснований у 1992 році. Станом на 1 січня 2022 року найбільшими акціонерами його були Raiffeisen Bank International з 68,1329% акцій та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) з 30%.
Згідно з даними НБУ, на 1 травня 2022 року за розміром загальних активів Райффайзен Банк займав 4-е місце (144,27 млрд грн) серед 69 чинних банків.
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