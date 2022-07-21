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Повернення до плаваючого курсу поки що неможливе - Нацбанк
16:52 21.07.2022 |
Національний банк наразі не бачить передумов для повернення до плаваючого курсу гривні.
Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національного банку Юрій Гелетій, передає кореспондент Укрінформу.
"За оцінками Національного банку, за поточних умов повернення до плаваючого курсоутворення є дещо передчасним. Для цього відсутні передумови", - сказав Гелетій.
Як повідомлялося, Національний банк 24 лютого 2022 року зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар. Сьогодні, 21 липня, НБУ скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% - до 36,5686 грн/дол. з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара до інших валют.
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