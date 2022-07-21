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АНАЛІТИКА

ЄЦБ підвищив процентні ставки вперше за 11 років - на 50 б.п., запускає нову програму викупу облігацій

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) за підсумками засідання у четвер підвищив відсоткові ставки вперше за 11 років, одразу на 50 базисних пунктів (б.п.).

Базову процентну ставку за кредитами було підвищено до 0,5%, ставку за депозитами - до нульового рівня, ставку за маржинальними кредитами - до 0,75%.

"Рада управляючих ЄЦБ вважала за доцільне зробити більш масштабний перший крок у нормалізації відсоткових ставок, ніж той, про який просигналізувала на попередньому засіданні", - йдеться в пресрелізі ЄЦБ.

Це рішення ґрунтується на оновленій оцінці інфляційних ризиків, зазначається у пресрелізі.

Також регулятор повідомив, що запускає нову програму викупу облігацій для обмеження фрагментації єврозони. Новий антикризовий механізм, Transmission Protection Instrument (TPI), сприятиме скороченню розбіжностей у вартості запозичення для різних країн єврозони.

TPI буде доповненням до інших інструментів ЄЦБ і зможе активуватися для протистояння небажаній безладній ринковій динаміці, йдеться в повідомленні ЄЦБ. Масштаби викупу облігацій у рамках TPI залежатимуть від серйозності ризиків для монетарної політики.

У повідомленні ЄЦБ зазначається, що регулятор планує подальшу нормалізацію відсоткових ставок. Подальші рішення ЄЦБ щодо монетарної політики, як і раніше, залежатимуть від даних, , і дозволять досягти цільового показника інфляції в 2% у середньостроковій перспективі.

ЄЦБ продовжить реінвестувати в повному обсязі надходження від цінних паперів, що погашаються, придбаних в рамках програми Asset Purchase Programme (APP), протягом тривалого часу після початку підвищення ставок, і в будь-якому випадку стільки, скільки потрібно для підтримки сприятливих умов щодо ліквідності.

Регулятор також планує продовжувати реінвестувати надходження від погашення паперів, придбаних у рамках програми Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) як мінімум до кінця 2024 року. Викуп паперів у рамках PEPP було завершено у березні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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