НБУ прогнозує зниження резервів до кінця 2022 року до $20,8 млрд і збереження їх на цьому рівні в 2023 році

Національний банк України (НБУ) очікує скорочення міжнародних резервів у другому півріччі на 8,6% - з $22,8 млрд до $20,8 млрд та збереження їх на цьому рівні у 2023 році, йдеться у прогнозі регулятора.

Згідно з ним, на кінець 2023 року резерви становитимуть $21,2 млрд, а 2024 року зростуть до $28,7 млрд.

Водночас сальдо поточного рахунку, за прогнозами регулятора, буде позитивним і становитиме на кінець 2022 року $6,4 млрд, тоді як наприкінці минулого року воно було від'ємним і становило $3,2 млрд.

НБУ очікує, що на кінець 2023- р. та 2024 р. цей показник буде від'ємним і становитиме $3,9 млрд і $8,8 млрд відповідно.