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АНАЛІТИКА

НБУ прогнозує повернення облікової ставки нижче 20% наприкінці 2024 р.

14:56 21.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) прогнозує збереження облікової ставки на рівні 25% до другого кварталу 2024 року із поверненням до рівня нижче 20% вже наприкінці 2024 року, свідчить оприлюднений у четвер прогнозний графік облікової ставки НБУ.

Згідно з ним, з ймовірністю у 30% облікова ставка з першого кварталу 2023 року перебуватиме в діапазоні 23-32%, а до кінця 2024-го - 19-27%.

Наголошується, що з ймовірністю 50% облікова ставка з другого кварталу 2023 року перебуватиме в діапазоні 18-38%, а до кінця 2024-го - 13-34%.

НБУ також припускає, що з ймовірністю 70% із другого кварталу 2023 року ставка залишиться в діапазонах 15-47%, а до кінця 2024-го - 8-42%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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