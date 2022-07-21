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АНАЛІТИКА

НБУ очікувано зберіг облікову ставку на рівні 25% і прогнозує її на цьому рівні щонайменше до II кв.-2023

14:34 21.07.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ), як і очікував ринок, зберіг облікову ставку на рівні 25% річних і планує її зберегти на цьому рівні щонайменше до другого кварталу 2023 року, повідомляється на сайті НБУ.

"Зважаючи на тривалий період суттєвого цінового тиску та переважання інфляційних ризиків на горизонті прогнозу, а також необхідність забезпечення привабливості гривневих активів та утримання курсової стабільності, правління Національного банку вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що базовий сценарій макроекономічного прогнозу передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2023 року.

Водночас баланс ризиків для прогнозу облікової ставки зміщений вгору. У разі реалізації ризиків Національний банк може підвищити облікову ставку та ставки за своїми монетарними операціями понад поточні рівні для збереження стабільності грошово-кредитної сфери та керованості інфляційними процесами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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