Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 20.07.22

У прес-релізі Brink's сказано, що вартість зниклих речей становить менше 10 мільйонів доларів, тоді як Swanson оцінив їх близько 100 мільйонів доларів. Менші експоненти, як правило, недооцінюють свої вироби для страхування через високу вартість покриття.