Ціна на золото знижувалася на старті торгів 21 липня

Вартість золота в четвер вранці перебуває нижче 1700 доларів за тройську унцію, інвестори очікують на підвищення ключових ставок світовими центробанками.

Станом на 8:53 ЕЕТ ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 9,7 долара, або на 0,57%, до 1690,5 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,74% - до 18,53 долара за унцію.

Основну увагу трейдерів зосереджено навколо політики світових центробанків за ключовою ставкою. Згодом у четвер Європейський центральний банк (ЄЦБ) може підняти облікову ставку вперше з 2011 року. Аналітики очікують на підвищення на 25 базисних пунктів, хоча ЗМІ повідомляли про можливість підвищення на 50 базисних пунктів.

Наступного тижня заплановано чергове засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. За даними CME Group, 67% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%, 33% аналітиків закладають підвищення одразу на 100 базисних пунктів, до 2,5-2,75%.

Золото чутливе до підвищення ключової ставки ФРС, оскільки це традиційно підтримує долар, внаслідок чого дорогоцінний метал стає менш вигідним при покупці в іншій валюті.