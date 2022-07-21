Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євро відновлюється перед підвищенням ставки ЄЦБ, та відновленням прокачки російсього газу північним газогоном

08:28 21.07.2022 |

Фінанси

 

Євро відновився в четвер, повернувшись до двотижневого максимуму по відношенню до долара, оскільки інвестори готувалися до першого підвищення процентної ставки Європейським центральним банком з 2011 року та запланованого відкриття ключового російського газопроводу пізніше цього ж дня.

Тим часом, ієна проігнорувала очікуване рішення Банку Японії дотримуватися надм'якої політики.

Євро додав 0,3% до 1,02095 долара, відігравши частку падіння на 0,39% у середу, коли він також досяг внутрішньоденного піку в 1,0273 долара, найвищого рівня з 6 липня.

Цього тижня євро тричі демонструвало впевнене зростання на очікуваннях на те, що ЄЦБ може значно підвищити ставку на 50 базисних пунктів, а також на повідомленні Reuters про те, що ключовий російський газопровід знову відкриється вчасно після 10-денного закриття на технічне обслуговування.

У середу Європейський Союз попросив країни-члени скоротити використання газу на 15% до березня як екстрений захід після того, як путін попередив, що російські постачання, що направляються північним газогоном до Європи, можуть скоротитися і навіть припинитися.

Ринки розходяться в думках щодо того, чи запропонують політики ЄЦБ раніше оголошене підвищення на 25 базисних пунктів або підвищення на півпункту, щоб спробувати подолати нестримну інфляцію. Грошово-кредитне управління також, ймовірно, надасть детальнішу інформацію про новий інструмент, призначений для контролю надмірного зростання прибутковості облігацій на периферії Європи.

Перспективи регіону ще більше ускладнилися через крах італійського уряду, що насувається.

Національний банк Австралії вважає, що засідання ЄЦБ матиме змішані наслідки для євро.

"Політична невизначеність в Італії ускладнює плани ЄЦБ щодо надання подробиць про свій новий інструмент антифрагментації, особливо щодо умов спрацьовування інструменту", і відсутність ясності, ймовірно, тягнутеме курс євро, пише валютний стратег NAB Родріго Катріл. у примітці до клієнта.

У той же час NAB очікує підвищення на півпункту та орієнтирів на ще одне підвищення на півпункту у вересні, «при цьому Банк має намір прискорити підвищення ставок напередодні слабкіших умов наприкінці 2022 року та 2023 року, коли може бути простір для руху». більш обмеженим», - сказала Катріл.

У Японії центральний банк продовжував чинити опір глобальній тенденції до посилення грошово-кредитної політики, зберігаючи параметри стимулювання колишньому рівні, навіть попри підвищення прогнозу інфляції.

Долар виріс на 0,05% до 138,34 єни, повернувшись до 24-річного максимуму на рівні 139,38, що був відзначений тиждень тому.

Фунт стерлінгів продовжував консолідуватися нижче 1,20 долара, останні торги трохи змінилися на рівні 1,1984 долара, оскільки кількість кандидатів, які претендують на посаду наступного прем'єр-міністра Великобританії, скоротилася до двох, але очікується, що переможця буде оголошено не раніше 5 вересня.

Австралійський долар додав 0,08% до 0,6895 долара, а новозеландський долар подешевшав на 0,1% до 0,6224 долара.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес