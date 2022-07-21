Євро відновлюється перед підвищенням ставки ЄЦБ, та відновленням прокачки російсього газу північним газогоном

Євро відновився в четвер, повернувшись до двотижневого максимуму по відношенню до долара, оскільки інвестори готувалися до першого підвищення процентної ставки Європейським центральним банком з 2011 року та запланованого відкриття ключового російського газопроводу пізніше цього ж дня.

Тим часом, ієна проігнорувала очікуване рішення Банку Японії дотримуватися надм'якої політики.

Євро додав 0,3% до 1,02095 долара, відігравши частку падіння на 0,39% у середу, коли він також досяг внутрішньоденного піку в 1,0273 долара, найвищого рівня з 6 липня.

Цього тижня євро тричі демонструвало впевнене зростання на очікуваннях на те, що ЄЦБ може значно підвищити ставку на 50 базисних пунктів, а також на повідомленні Reuters про те, що ключовий російський газопровід знову відкриється вчасно після 10-денного закриття на технічне обслуговування.

У середу Європейський Союз попросив країни-члени скоротити використання газу на 15% до березня як екстрений захід після того, як путін попередив, що російські постачання, що направляються північним газогоном до Європи, можуть скоротитися і навіть припинитися.

Ринки розходяться в думках щодо того, чи запропонують політики ЄЦБ раніше оголошене підвищення на 25 базисних пунктів або підвищення на півпункту, щоб спробувати подолати нестримну інфляцію. Грошово-кредитне управління також, ймовірно, надасть детальнішу інформацію про новий інструмент, призначений для контролю надмірного зростання прибутковості облігацій на периферії Європи.

Перспективи регіону ще більше ускладнилися через крах італійського уряду, що насувається.

Національний банк Австралії вважає, що засідання ЄЦБ матиме змішані наслідки для євро.

"Політична невизначеність в Італії ускладнює плани ЄЦБ щодо надання подробиць про свій новий інструмент антифрагментації, особливо щодо умов спрацьовування інструменту", і відсутність ясності, ймовірно, тягнутеме курс євро, пише валютний стратег NAB Родріго Катріл. у примітці до клієнта.

У той же час NAB очікує підвищення на півпункту та орієнтирів на ще одне підвищення на півпункту у вересні, «при цьому Банк має намір прискорити підвищення ставок напередодні слабкіших умов наприкінці 2022 року та 2023 року, коли може бути простір для руху». більш обмеженим», - сказала Катріл.

У Японії центральний банк продовжував чинити опір глобальній тенденції до посилення грошово-кредитної політики, зберігаючи параметри стимулювання колишньому рівні, навіть попри підвищення прогнозу інфляції.

Долар виріс на 0,05% до 138,34 єни, повернувшись до 24-річного максимуму на рівні 139,38, що був відзначений тиждень тому.

Фунт стерлінгів продовжував консолідуватися нижче 1,20 долара, останні торги трохи змінилися на рівні 1,1984 долара, оскільки кількість кандидатів, які претендують на посаду наступного прем'єр-міністра Великобританії, скоротилася до двох, але очікується, що переможця буде оголошено не раніше 5 вересня.

Австралійський долар додав 0,08% до 0,6895 долара, а новозеландський долар подешевшав на 0,1% до 0,6224 долара.