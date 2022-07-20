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Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 19.07.2022
09:54 20.07.2022 |
Цей індекс є індикативним, тобто не несе у собі зобов'язання банків (зокрема НБУ) здійснювати угоди за цими значеннями.
% річних
дата
|UONIA
|Примітка
|17.06.2022
|23.0000
|20.06.2022
|22.9021
|21.06.2022
|22.9034
|22.06.2022
|23.0000
|23.06.2022
|23.0000
|24.06.2022
|23.0000
|27.06.2022
|23.0000
|28.06.2022
|23.0000
|29.06.2022
|23.0000
|30.06.2022
|23.0000
|01.07.2022
|23.0000
|04.07.2022
|23.0000
|05.07.2022
|23.0000
|06.07.2022
|23.0000
|07.07.2022
|23.0000
|08.07.2022
|23.0000
|11.07.2022
|23.0000
|12.07.2022
|23.0000
|13.07.2022
|23.0000
|14.07.2022
|23.0000
|15.07.2022
|23.0000
|18.07.2022
|23.0000
|19.07.2022
|23.0000
Дані НБУ
Відповідно до Положення про розрахунок та оприлюднення Українського індексу міжбанківських ставок овернайт (UONIA), затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 16 червня 2020 року №405-рш (зі змінами, що діють з 04.01.2022 )
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