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Ціна золота на торгах 20 липня залишається стабільною
08:35 20.07.2022 |
Ціна на золото в середу вранці залишається стабільною на рівні близько 1710 доларів за тройську унцію, ринки продовжують оцінювати перспективи підвищення ключових ставок світовими центробанками, свідчать дані торгів.
Станом на 8.12 EET ціна серпневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалась на 2 долари, або на 0,12%, до 1708,7 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшав на 0,07% - до 18,7 долара за унцію.
Трейдери виявляють обережність перед засіданням Європейського центрального банку, яке відбудеться у четвер. Ринки очікують, що регулятор підвищить ключову ставку вперше із 2011 року.
Наступного тижня відбудеться чергове дводенне засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, і регулятор планує підняти ключову ставку вчетверте поспіль. За даними CME Group, 67% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%, 33% аналітиків закладають підвищення на 100 базисних пунктів до 2,5-2,75%.
Підвищення ставки ФРС традиційно підтримує долар, що є негативним для попиту на золото, яке в цьому випадку стає менш доступним при покупці в іншій валюті. Світові ЦБ схильні до підвищення ставок на тлі високої інфляції, що посилює побоювання щодо можливої рецесії у світі. Річна інфляція США за підсумками червня прискорилася до 9,1%, максимуму з листопада 1981 року.
У той же час вартість золота, яке традиційно виступає як надійніший актив та інфляційний хедж, підтримують ризики рецесії та висока інфляція.
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