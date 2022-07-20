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Курс долара залишається стабільним на очікуваннях американськоъ макростатистики
12:38 20.07.2022 |
Вартість долара до основних світових валют у середу вдень слабко змінюється, ринки очікують на макростатистику з США пізніше в ході торгів, при цьому інвестори продовжують оцінювати, з якими темпами світові ЦБ планують підвищувати ключові ставки, свідчать дані торгів.
Станом на 11:52 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0237 долара з рівня минулого закриття в 1,0224 долара, курс долара до ієни піднімався до 138,21 єни з 138,18 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,02%, до 106,66 пункту. Фунт до долара зростав до 1,2016 долара з рівня минулого закриття 1,1995 долара.
Пізніше буде опубліковано статистику ринку нерухомості в США. Аналітики вважають, що кількість угод купівлі-продажу житла на вторинному ринку США в червні знизилася до 5,38 мільйона з показника травня 5,41 мільйона угод.
Інвестори також оцінюють статистику із Великобританії. Річна інфляція в країні за підсумками червня прискорилася до 9,4% рекорду з 1982 року. У травні показник становив 9,1%, прогноз перебував на рівні 9,3%. До виходу статистики курс фунта до долара складав близько 1,203 долара за фунт.
Вже у четвер відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦП). Регулятор заявляв, що планує підвищити ставку на 25 базисних пунктів, а у вівторок ЗМІ повідомили, що ЄЦБ може розглянути підвищення ставки на 50 базисних пунктів.
Того ж дня засідання проведе Банк Японії, а наступного тижня рішення щодо ставки ухвалить Федеральна резервна система (ФРС) США. За даними CME Group, 64% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%, 36% аналітиків закладають підвищення одразу на 100 базисних пунктів, до 2,5-2,75%.
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