Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Курс долара залишається стабільним на очікуваннях американськоъ макростатистики

12:38 20.07.2022 |

Фінанси

 

Вартість долара до основних світових валют у середу вдень слабко змінюється, ринки очікують на макростатистику з США пізніше в ході торгів, при цьому інвестори продовжують оцінювати, з якими темпами світові ЦБ планують підвищувати ключові ставки, свідчать дані торгів.

Станом на 11:52 ЕЕТ курс євро до долара зростав до 1,0237 долара з рівня минулого закриття в 1,0224 долара, курс долара до ієни піднімався до 138,21 єни з 138,18 єни. Індекс долара (курс до кошика валют шести країн - торгових партнерів США) опускався на 0,02%, до 106,66 пункту. Фунт до долара зростав до 1,2016 долара з рівня минулого закриття 1,1995 долара.

Пізніше буде опубліковано статистику ринку нерухомості в США. Аналітики вважають, що кількість угод купівлі-продажу житла на вторинному ринку США в червні знизилася до 5,38 мільйона з показника травня 5,41 мільйона угод.

Інвестори також оцінюють статистику із Великобританії. Річна інфляція в країні за підсумками червня прискорилася до 9,4% рекорду з 1982 року. У травні показник становив 9,1%, прогноз перебував на рівні 9,3%. До виходу статистики курс фунта до долара складав близько 1,203 долара за фунт.

Вже у четвер відбудеться чергове засідання Європейського центрального банку (ЄЦП). Регулятор заявляв, що планує підвищити ставку на 25 базисних пунктів, а у вівторок ЗМІ повідомили, що ЄЦБ може розглянути підвищення ставки на 50 базисних пунктів.

Того ж дня засідання проведе Банк Японії, а наступного тижня рішення щодо ставки ухвалить Федеральна резервна система (ФРС) США. За даними CME Group, 64% аналітиків прогнозують збільшення ставки на 75 базисних пунктів, до 2,25-2,5%, 36% аналітиків закладають підвищення одразу на 100 базисних пунктів, до 2,5-2,75%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес