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АНАЛІТИКА

Азіатські фондові біржі 20 липня закрилися зростанням на загальноринковому оптимізмі

12:32 20.07.2022 |

Фінанси

 

Основні фондові індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у середу завершили торги зростанням на загальноринковому оптимізмі, свідчать дані торгів.

За підсумками торгів індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite піднявся на 0,77% - до 3304,72 пункту, Шеньчженьської біржі Shenzhen Composite - на 0,71%, до 2210,46 пункту, гонконгський Hang Seng Index - на 1,1 до 20 895,5 пункту. Південнокорейський KOSPI виріс на 0,67%, до 2386,85 пунктів, австралійський S&P/ASX 200 - на 1,65%, до 6759,2 пунктів, японський Nikkei 225 піднявся на 2,67%, до 27680,26 пунктів.

Азіатські фондові ринки завершили торги середи зростанням під впливом загальної тенденції світових бірж. Так, інвестори у США та Європі оцінюють перспективи посилення монетарної політики світових центробанків.

Цього тижня, у четвер, буде опубліковано результати засідання Європейського центробанку, а 27 липня - Федеральної резервної системи США. Трейдери вважають, що американський регулятор не посилюватиме монетарну політику надто різко.

Так, 64,4% аналітиків, опитаних CME Group, прогнозують, що ФРС США підвищить облікову ставку на 75 базисних пунктів. Ще минулого тижня більшість аналітиків схилялися у бік більш "яструбиного" сценарію, очікуючи підвищення ставки на 100 базисних пунктів.
 

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