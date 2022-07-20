Американські фондові індекси ріско зросли 19 липня завдяки високим прибуткам компаній

Американські фондові біржі закрилися різким зростанням у вівторок, оскільки більше компаній приєдналися до великих банків, звітуючи про прибутки, що перевищили прогнози, пропонуючи перепочинок інвесторам, стурбованим вищою інфляцією та жорсткістю ФРС, що негативно впливає на корпоративний підсумок.

S&P 500 підвищився на 2,8%, що є найвищим показником закриття з 9 червня. Технологічний індекс Nasdaq Composite додав 3,1%, відзначивши найбільший одноденний приріст у відсотках з 24 червня.

Акції Halliburton зросли на 2,1% після того, як постачальник нафтопромислових послуг опублікував збільшення квартального скоригованого прибутку на 41%. Виробник іграшок Hasbro Inc отримав 0,7% після звіту про квартальний прибуток, який випередив очікування.

Truist Financial Corp також перевершила ринкові оцінки щодо квартального прибутку, піднявши акції банку на 2,6%.

«Прибутки виявилися кращими, ніж очікування», - сказав Пол Кім, генеральний директор Simplify Asset Management у Нью-Йорку.

«Тож ми не бачимо, як більш жорстка монетарна політика та інфляція вплинуть на доходи так сильно, як ми побоювалися».

Акції Johnson & Johnson втратили 1,5%, повернувши назад зростання раніше. Гігант охорони здоров'я повідомив про прибуток і продажі, які перевищили очікування, але скоротив свій прогноз прибутків на рік через стрімке зростання американської валюти.

Сильний долар також вплинув на акції компанії з ІТ-обладнання та послуг IBM Corp, яка в понеділок перевершила очікувані квартальні доходи, але попередила, що втрата форекс за рік може скласти близько 3,5 мільярда доларів.

Долар США опустився третій день поспіль, оскільки ринки знизили ймовірність повного підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи цього місяця.

Спіральна інфляція спочатку призвела до того, що ринки очікували підняття процентної ставки на 100 базисних пунктів на майбутньому засіданні ФРС цього місяця, доки деякі політики не повідомили про підвищення на 75 базисних пунктів.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 754,44 пункту, або 2,43%, до 31 827,05, S&P 500 отримав 105,84 пункту, або 2,76%, до 3936,69, а Nasdaq Composite додав 353,10 пункту, або 3,11%, до 11 713,15.

"Макрокартина не змінилася", - сказав Кім. «Ми все ще маємо падіння прибутків, високий інфляційний тиск і посилення жорсткості Федеральної резервної резервної системи. Тож у довгостроковій перспективі я не думаю, що таке зростання є стійким».

Згідно з даними Refinitiv, у цьому сезоні звітності аналітики очікують, що сукупний річний прибуток S&P 500 зросте на 5,8% порівняно з прогнозованими 6,8% на початку кварталу.

Обсяг на біржах США склав 10,95 мільярда акцій у порівнянні з 11,76 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.

На NYSE випуски, що розвиваються, перевищували кількість тих, що падають, у співвідношенні 4,88 до 1, а на Nasdaq співвідношення 3,40 до 1 віддавало перевагу тим, хто розвивався.

S&P 500 опублікував один новий 52-тижневий максимум і 30 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 31 новий максимум і 56 нових мінімумів.