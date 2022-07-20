Фінансові новини
- |
- 20.07.22
- |
- 13:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
Американські фондові індекси ріско зросли 19 липня завдяки високим прибуткам компаній
07:37 20.07.2022 |
Американські фондові біржі закрилися різким зростанням у вівторок, оскільки більше компаній приєдналися до великих банків, звітуючи про прибутки, що перевищили прогнози, пропонуючи перепочинок інвесторам, стурбованим вищою інфляцією та жорсткістю ФРС, що негативно впливає на корпоративний підсумок.
S&P 500 підвищився на 2,8%, що є найвищим показником закриття з 9 червня. Технологічний індекс Nasdaq Composite додав 3,1%, відзначивши найбільший одноденний приріст у відсотках з 24 червня.
Акції Halliburton зросли на 2,1% після того, як постачальник нафтопромислових послуг опублікував збільшення квартального скоригованого прибутку на 41%. Виробник іграшок Hasbro Inc отримав 0,7% після звіту про квартальний прибуток, який випередив очікування.
Truist Financial Corp також перевершила ринкові оцінки щодо квартального прибутку, піднявши акції банку на 2,6%.
«Прибутки виявилися кращими, ніж очікування», - сказав Пол Кім, генеральний директор Simplify Asset Management у Нью-Йорку.
«Тож ми не бачимо, як більш жорстка монетарна політика та інфляція вплинуть на доходи так сильно, як ми побоювалися».
Акції Johnson & Johnson втратили 1,5%, повернувши назад зростання раніше. Гігант охорони здоров'я повідомив про прибуток і продажі, які перевищили очікування, але скоротив свій прогноз прибутків на рік через стрімке зростання американської валюти.
Сильний долар також вплинув на акції компанії з ІТ-обладнання та послуг IBM Corp, яка в понеділок перевершила очікувані квартальні доходи, але попередила, що втрата форекс за рік може скласти близько 3,5 мільярда доларів.
Долар США опустився третій день поспіль, оскільки ринки знизили ймовірність повного підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи цього місяця.
Спіральна інфляція спочатку призвела до того, що ринки очікували підняття процентної ставки на 100 базисних пунктів на майбутньому засіданні ФРС цього місяця, доки деякі політики не повідомили про підвищення на 75 базисних пунктів.
Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 754,44 пункту, або 2,43%, до 31 827,05, S&P 500 отримав 105,84 пункту, або 2,76%, до 3936,69, а Nasdaq Composite додав 353,10 пункту, або 3,11%, до 11 713,15.
"Макрокартина не змінилася", - сказав Кім. «Ми все ще маємо падіння прибутків, високий інфляційний тиск і посилення жорсткості Федеральної резервної резервної системи. Тож у довгостроковій перспективі я не думаю, що таке зростання є стійким».
Згідно з даними Refinitiv, у цьому сезоні звітності аналітики очікують, що сукупний річний прибуток S&P 500 зросте на 5,8% порівняно з прогнозованими 6,8% на початку кварталу.
Обсяг на біржах США склав 10,95 мільярда акцій у порівнянні з 11,76 мільярда в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.
На NYSE випуски, що розвиваються, перевищували кількість тих, що падають, у співвідношенні 4,88 до 1, а на Nasdaq співвідношення 3,40 до 1 віддавало перевагу тим, хто розвивався.
S&P 500 опублікував один новий 52-тижневий максимум і 30 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 31 новий максимум і 56 нових мінімумів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова
|Призначення керівника САП: найцікавіше ще попереду
|Нічим платити за газ. «Нафтогаз» просить у Кабміну «субсидію» на 150 млрд гривень
|Виплати України за єврооблігаціями можуть відкласти на два роки - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
У РУБРИЦІ
|Курс долара залишається стабільним на очікуваннях американськоъ макростатистики
|Азіатські фондові біржі 20 липня закрилися зростанням на загальноринковому оптимізмі
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 19.07.22
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.07.22
|Залишок коштів на коррахунках банків 20.07.22
|Індекс міжбанківських ставок овернайт (UONIA) 19.07.2022
Бізнес
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
|Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого
|Учёные создали графеновое «тату», которое позволит долго и скрыто отслеживать артериальное давление