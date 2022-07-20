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Мінфін 19 липня підвищив ставку річних ОВДП до 14% річних
17:51 19.07.2022 |
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок підвищило з 11% до 14% прибутковість річних гривневих облігацій внутрішньої держпозики, водночас зберігши прибутковість більш "коротких" паперів на рівні 9,5-10% річних.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, це дозволило йому продати річні папери на 1,78 млрд грн, водночас міністерство відхилило 2 із 21 заявки на 3,5 млрд грн (за номіналом), у яких просили ставку до 18% річних.
Крім того, Мінфін відмовився від первинного розміщення дворічних паперів, попит на які склав всього 15,5 млн грн за ставками від 14,5% до 18% річних.
Сумарно на чотирьох результативних аукціонах із гривневих ОВДП у вівторок йому вдалося залучити 1,929 млрд грн порівняно зі 143,5 млн грн тижнем раніше.
Крім того, Мінфін продав ще 6-міс. та 11-міс. доларові облігації на $32,14 млн за трохи підвищеними ставками, які він встановив минулого тижня - відповідно 4% та 4,5% річних, повністю задовольнивши весь попит.
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