Українці зможуть обмінювати монети 1, 2 та 5 копійок на рік довше – до 30 вересня 2023 року

Національний банк продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, - до 30 вересня 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, повідомляють Українські Новини.

Таке рішення Національного банку пов'язане з продовженням дії воєнного стану в Україні.

Через війну значна частина українців перебуває за межами свого постійного місця проживання.

Як наслідок, упродовж березня-червня 2022 року здійснено обмін лише 665 тис. штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Це вп'ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (за березень-червень 2021 року здійснено обмін 3,3 млн штук монет).

Загалом із початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 48 млн штук монет номіналами 1, 2, 5 копійок.

Станом на 1 липня 2022 року в обігу ще залишається майже 5,7 млрд штук монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

Завдяки продовженню терміну на один рік українці матимуть більше часу для обміну монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, зокрема ті, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

Тим паче, що досвід інших країн світу свідчить, що найбільші обсяги вилучення монет припадають на останні два місяці до закінчення строку обміну.

Отже, громадяни зможуть обміняти монети дрібних номіналів безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, у підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк ", АТ "ПУМБ") до 30 вересня 2023 року включно.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня 2019 року українці не можуть використовувати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок для готівкових розрахунків.

Ці монети перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також із готівкового обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок, які перестали бути платіжним засобом із 1 жовтня 2020 року .

Рішення про вилучення цих монет з обігу - частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні.

Це сприятиме підвищенню захисту і якості грошей та зробить готівкові розрахунки комфортними й простішими.